الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الشباب يشهد مراسم إجراء قرعة النسخة الأولى لدوري كرة القدم النسائية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي ومراسم اجراء قرعة النسخة الأولي لدوري كره القدم النسائية لمراكز الشباب، بحضور مجلس ادارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر برئاسة الدكتور ماجد العزازي، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

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حضر المؤتمر اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة، أحمد عفيفي رئيس الادارة المركزية للتعليم المدني، وسام فاروق مدير عام الادارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

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وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن البطولة تعد احدي الخطوات الجادة نحو تعزيز رياضة كرة القدم النسائية في كافة محافظات الجمهورية بمراكز الشباب، مشيراً إلي أن الكرة النسائية جزء أساسي من توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية لتمكين المرأة فى شتى المجالات وخاصة الرياضية منها.

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وأشار "صبحي" إلى اهتمام الوزارة بنشر كرة القدم النسائية بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات التى تساعد في التوسع فى ممارسة اللعبة بجميع المحافظات.

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ومن جانبها، قدم الدكتور ماجد العزازي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه الكامل والتام لمجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر منذ انشائه ومتابعته المستمرة لجميع فعالياته وأحداثه.

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اتحاد المصري لكرة القدم اهتمام الدولة اسماعيل الفار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة المركزية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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