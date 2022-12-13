الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضمن «حياة كريمة».. الانتهاء من أعمال تسليم محطة رفع وصرف صحي بالشرقية

المهندس محب سالم
المهندس محب سالم

انتهت شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، من أعمال التسليم الابتدائي لمحطة رفع وشبكة صرف صحي كفر أبو حاكم بمحافظة الشرقية.

وحضر حفل التسليم كل من القيادات التنفيذية والتشريعية أعضاء مجلس النواب والشيوخ والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.

ومن الجدير بالذكر أنه تنفذ شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم برئاسة المهندس محب سالم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مختار إبراهيم العديد من المشروعات القومية فى مجال الصرف الصحي والبنية التحتية والطرق ومشروعات حياة كريمة، كما تنفذ الشركة مشروعات ضخمة في الإمارات وعمان ومن المقرر أن تدخل الشركة في السوق السعودي من أجل تنفيذ مشروعات بنية تحتية هناك.

وتعاقدت مؤخرا شركة «مختار إبراهيم» على تنفيذ مشروع خط مياه بإمارة ابوظبى بدولة الامارات العربية المتحدة بتكلفة استثمارية تقارب 2 مليار جنيه.

وتضم القابضة للتشييد والتعمير 5 شركات تابعة فى قطاع الانشاءات هى النصر العامة للمقاولات ــ حسن علام، شركة المقاولات المصرية ــ مختار ابراهيم، شركة المساهمة المصرية للمقاولات ــ العبد، شركة النصر للمبانى والإنشاءات ــ ايجيكو، شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية المقاولات المصري المشروعات القومية شركة القابضة أسمنت المسلح

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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