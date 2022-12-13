الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: الغذاء والطاقة والصحة وتدعيات الازمة الروسية الأوكرانية

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

كشفت نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أبرز المحاور التي ستكون علي طاوله القمة الأمريكية - الإفريقية الثانية التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن التي انطلقت الثلاثاء، في واشنطن وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 49 من القادة الأفارقة.

وقالت نيفين حمدي،  في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن القمة الأمريكية-الأفريقية الثانية، من المقرر لها أن تناقش التحديات الأمنية والسياسية للاقتصاد العالمى، فضلًا عن ملفات الاستثمار، والديمقراطية والحوكمة، وأزمات التغير المناخى والصحة والأمن، والتعافي من جائحة كورونا ، فضلا عن تدعيات الازمة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، على الأمن الغذائى، لافته الي أن القمة هي الثانية من نوعها، حيث عقدت القمة الأولى في 2014 بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

أضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن القمة ستتضمن اجتماعًات موسعه تتعلق بالشأن  الاقتصادي بين قادة ووزراء ورجال أعمال القارة الافريقية والولايات المتحدة الامريكية، بهدف تعزيز سبل التعاون وتوقيع البرتوكولات بما يفتح أفاق جديدة للقارة الافريقية، موضحه، من المقرر تتضمن القمة مبادرات جديدة لزيادة المشاركة الأمريكية مع منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.

وأعربت نائبة حماة الوطن، عن منح القادة الافارقة خلال القمة الامريكية – الافريقيةـ المزيد من الشراكة والاتفاقيات التجارية العادلة ، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية للاشقاء في القارة الافريقية، مؤكدة أن القمة تعكس التزام الولايات المتحدة المتواصل تجاه إفريقيا وأهمية العلاقات الأمريكية الإفريقية، وتعمل على زيادة التعاون القائم على الأولويات المشتركة بين الجانبين.

وأختتمت نيفين حمدي، بالتاكيد علي أهمية التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم منذ جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وكذلك التغيرات المناخية، والحرب الروسية الأوكرانية التي تعوق جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لافته الي أنه ستكون هناك فرصة كبيرة لواشنطن في دعم علاقاتها بدول القارة السمراء.

الأزمة الروسية الأوكرانية التغير المناخي التحديات الأمنية التجارة الحرة الرئيس الأمريكي جو بايدن الغذاء والطاقة القمة الإفريقية الأمريكية النائبة نيفين حمدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

وفاة لاعب أثناء مباراة رسمية بمركز شباب مطروح

لحظة وفاة لاعب مطروح بعد بلع لسانه (فيديو)

حبس المتهمة بسرقة رواد ماكينات الصراف الآلى بالمطرية

«عقارات وسيارات وبورصة».. تفاصيل 10 بلاغات حققتها النيابة ضد «البلوجر هدير عاطف»

تصعيد 4 مدارس في منافسات أوائل الطلبة بمدارس نجع حمادي

النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين بقضية «البلوجر هدير عاطف»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة