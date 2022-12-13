برلمانية: الغذاء والطاقة والصحة وتدعيات الازمة الروسية الأوكرانية

كشفت نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أبرز المحاور التي ستكون علي طاوله القمة الأمريكية - الإفريقية الثانية التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن التي انطلقت الثلاثاء، في واشنطن وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 49 من القادة الأفارقة.

وقالت نيفين حمدي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن القمة الأمريكية-الأفريقية الثانية، من المقرر لها أن تناقش التحديات الأمنية والسياسية للاقتصاد العالمى، فضلًا عن ملفات الاستثمار، والديمقراطية والحوكمة، وأزمات التغير المناخى والصحة والأمن، والتعافي من جائحة كورونا ، فضلا عن تدعيات الازمة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، على الأمن الغذائى، لافته الي أن القمة هي الثانية من نوعها، حيث عقدت القمة الأولى في 2014 بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

أضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن القمة ستتضمن اجتماعًات موسعه تتعلق بالشأن الاقتصادي بين قادة ووزراء ورجال أعمال القارة الافريقية والولايات المتحدة الامريكية، بهدف تعزيز سبل التعاون وتوقيع البرتوكولات بما يفتح أفاق جديدة للقارة الافريقية، موضحه، من المقرر تتضمن القمة مبادرات جديدة لزيادة المشاركة الأمريكية مع منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.

وأعربت نائبة حماة الوطن، عن منح القادة الافارقة خلال القمة الامريكية – الافريقيةـ المزيد من الشراكة والاتفاقيات التجارية العادلة ، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية للاشقاء في القارة الافريقية، مؤكدة أن القمة تعكس التزام الولايات المتحدة المتواصل تجاه إفريقيا وأهمية العلاقات الأمريكية الإفريقية، وتعمل على زيادة التعاون القائم على الأولويات المشتركة بين الجانبين.

وأختتمت نيفين حمدي، بالتاكيد علي أهمية التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم منذ جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وكذلك التغيرات المناخية، والحرب الروسية الأوكرانية التي تعوق جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لافته الي أنه ستكون هناك فرصة كبيرة لواشنطن في دعم علاقاتها بدول القارة السمراء.