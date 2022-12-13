القبض على عاطل بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش بالزاوية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى ضبط عاطل، لقيامه بالاتجار في مخدر الحشيش، وصادرت المضبوطات.

ووردت معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بمديريـة أمن القاهرة، بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من محل سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة "ملكه" وبحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,250 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.