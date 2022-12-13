الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ماركا: بنزيما كان جاهزًا للمشاركة مع فرنسا فى كأس العالم

كريم بنزيما
كريم بنزيما

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني كان جاهزًا للمشاركة مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وكان كريم بنزيما قد تعرض لإصابة عضلية في الفخذ، جعلته يغادر معسكر منتخب فرنسا قبل انطلاق مباريات «الديوك» في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن كريم بنزيما أصبح جاهزًا للمشاركة منذ نهاية نوفمبر الماضي، بعد تعافيه من الإصابة، وكان بإمكانه المشاركة في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 مع منتخب فرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريم بنزيما كان يتدرب بلا قيود في فالديبيباس مقر تدريبات ريال مدريد، يوم السبت الماضي.

وأضافت الصحيفة أن بنزيما ذهب في إجازة بحالة ممتازة يوم 29 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي استبعد فيه ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بشكل قاطع عودته إلى قطر.

وأردفت، أنه إذا كان ديشامب قد تعامل مع نفسه بمزيد من الصبر، فكان من الممكن أن يُعيد بنزيما إلى معسكر «الديوك» في قطر، من أجل المنافسة على تحقيق لقب المونديال الذي لم يحققه عام 2018 بسبب استبعاده.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة فى الدورى الإسبانى

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

وبعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم 2022، يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره بلد الوليد، يوم 30 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، خلف غريمه برشلونة صاحب الصدارة برصيد 37 نقطة، أي بفارق نقطتين فقط.

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