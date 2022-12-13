لاعب المغرب السابق لـ«الدستور»: مواجهة فرنسا صعبة.. وحكيمى قادر على إيقاف مبابى

أكد عادل البكاري، لاعب منتخب المغرب السابق، أن مواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر ستكون مختلفة عن المباريات الأخرى في البطولة.

ويضرب منتخب المغرب الذي دخل التاريخ بكونه أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم، موعدًا مع حامل اللقب فرنسا غدًا في نصف نهائي مونديال قطر.

وفي هذا الصدد أجرى «الدستور» حوارًا مع عادل البكاري لاعب المغرب ومدرب الرجاء السابق حول مواجهة الغد.. وجاءت كالآتي..

فى البداية دعنى أهنئكم بالتأهل التاريخى.. وكيف أثر ذلك على الشعب المغربى؟

شكرًا جزيلًا لك وللأمة العربية، نشكر كل اللاعبين والطاقم الفني، الشعب المغربي يعيش إنجازا تاريخيا والشعب المغربي لحد الساعة يقول هذا حلم وليس حقيقة.

هل بدأت طموحات شعب المغرب فى الحلم بالتتويج بالمونديال أم أنه صعب المنال؟

نحن المغاربة كنا نطمح للعبور إلى الدور الثاني في ظل وجود منتخبات قوية مثل بلجيكا وكرواتيا لكن مع مرور الوقت والمباريات، بدأ الطموح يزداد، ولم لا التتويج؟.

لماذا فى رأيك أصبحت تجربة المغرب فى قطر فريدة من نوعها وحديث العالم؟

هذه تجربة في صالح المنتخب المغربي بكل تأكيد وأصبحت فريدة لأن كأس العالم على أراض عربية وكل الأمة الإسلامية التفت وراء المنتخب المغربي ونهنئ دولة قطر على هذا التنظيم الرائع الدي شرف كل العرب.

ما رأيك فى مشوار أسود أطلس منذ بداية البطولة والمباراة الأفضل؟

بالتأكيد كان صعبا للغاية ووقعوك مع منتخبات قوية ثم تواجه 4 منتخبات من أوروبا وتواجه كل ذلك دون أن تستقبل أي هدف هذا في حد ذاته إنجاز، والمباراة الأفضل بكل تأكيد كانت البرتغال.

كيف ترى مواجهة فرنسا وكيف يوقف لاعبو المغرب مبابى؟

مباراة فرنسا ستكون صعبة بكثير عن المباريات التي سبقتها، لكن نثق في قدرات اللاعبين الذين أثبتوا ذلك.

أما عن إيقاف مبابي هناك إحصائية عندما كان حكيمي في دورتموند واجه من قبل في 6 مواجهات لم يتمكن كيليان فيها من مراوغة حكيمي.

فرنسا يختلف بكثير عن إسبانيا والبرتغال.. هل ترى أن ذلك عقبة فى العبور إلى النهائى؟

نتمنى من الله التوفيق، الطموح يكبر بعد كل مباراة سنتعامل مع المواجهة مثل جميع المباريات التي لعبناها وهذا سر النجاح في التأهل كل مباراة.

من أفضل لاعبى المغرب فى البطولة؟

بلا استثناء جميع اللاعبين الذين شاركوا في البطولة رائعين وأعطيهم تقدير 10/10، وبذلوا مجهودا خرافيا منذ بداية البطولة.

وجه كلمة للركراكى ما تطلبه منه حتى نهاية البطولة؟

المدرب حقق إنجازا تاريخيا بوصول نصف النهائي وربما تكون المفاجأة في الوصول للنهائي، نثق في وليد الركراكي الذي شرف الكرة المغربية والعربية وفرح الشعب المغربي.