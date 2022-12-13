الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أبرزها دعك العين.. سلوكيات خاطئة يجب الابتعاد عنها للحفاظ على سلامة النظر

سلامة النظر
سلامة النظر

كشف الدكتور أشرف الهباق، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة بنها، عن عدة سلوكيات خاطئة يجب الابتعاد عنها للحفاظ على سلامة النظر والعين، وأهمها البعد عن «دعك العين».

وقال «الهباق» إن هناك بعض الأفراد يعانون من حساسية موسمية، إذ يتعرضون لبعض الأعراض وتغيرات بالعين على فترات، كاحمرار العين والتدميع، ويطلق عليهم أصحاب الحساسية المزمنة بالعين.

وأضاف أستاذ طب وجراحة العيون، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنه من الضروري عند وجود أي تغيرات بالعين عدم «الدعك» في العين تمامًا خاصة مع وجود احمرار، كونه يسبب أضرارا كبيرة للعين، سواء للأطفال أو للكبار.

وتابع: «فالطفل الذي يقوم بـ دعك العين ينتج عنه تكون أكياس دهنية بالجفون، كما يؤثر على القرنية خلال مرحلة نموها، وقد ينتج عنه تحول القرنية المستديرة إلى المخروطية».

أما بالنسبة للكبار، فقال أستاذ طب وجراحة العيون إن دعك العين للكبار ينتج عنه ظهور الأكياس الدهنية بالجفون، إضافة إلى إصابة العين بالتلوث.

 كما شدد أستاذ طب وجراحة العيون على ضرورة غسل العين بالمياه الباردة بصورة متكررة، مع التأكد من استمرار صلاحية القطرات قبل استخدامها، كما يفضل الاحتفاظ بالقطرات بالثلاجة.

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المشكلة المصرية

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