الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تنظم ندوة لوحدة المساواة بين الجنسين بأسيوط

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقدت وحدة المساواة بين الجنسين التابعة لمديرية القوى العاملة بأسيوط، ندوة تثقيفية للعاملين بمستشفى صحة المرأة الجامعي.

وقال علي سيد، مدير المديرية، إن الندوة تناولت التعريف بالوحدة، وأوجه الأنشطة التي تقوم بها، فضلاً عن دور المرأة فى سُبل تأمين بيئة العمل، والتوعية بالمخاطر والأضرار التي قد تتعرض لها، وبخاصة المخاطر البيولوجية.

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وأضاف أن الندوة تناولت أيضا الاحتياطات الواجب إتباعها للحماية من المخاطر في العمل، وخطة الطوارىء وكيفية تفعيلها، وذلك بمشاركة (40) من العاملين والعاملات بمستشفى صحة المرأة الجامعي.

حاضر في الندوة نجوى ناصف، موجه فني بإدارة السلامة والصحة المهنية وعضو وحدة المساواة بين الجنسين، وكيميائية صفاء مصطفى، مفتش سلامة وصحة مهنية.

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وكانت قد قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بتنظيم الدورة التدريبية لشباب الخريجين على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالخارجة، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتدريب الشباب والخروج من التدريب النمطي، والتدريب من أجل التشغيل والتأهيل لسوق العمل.

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وقال أحمد حسن طليب، مدير المديرية، إنه تم تنفيذ تدريبعملي في مواقع العمل لتطوير مهارات المتدربين وإكسابهم الخبرات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، مشيرا إلى اهتمام المحافظة باستخدام الطاقة الشمسية في المشروعات القومية التي تقام على أرض المحافظة، مما يسهم في توفير فرص العمل اللازمة لخريجي الدورات التدريبية.

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وكان قد اختتم وزير القوى العاملة حسن شحاتة جولاته في محافظة جنوب سيناء والتي بدأت السبت الماضي، بتفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة ظهر أمس الإثنين، وبحضور اللواء خالد متولي نيابة عن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وحدة تدريب متنقلة بمدينة طور سيناء، حيث أوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة للوزير شحاتة، أن هذه الوحدة المتنقلة قامت بتنفيذ 7 دورات سابقة لتدريب متدربات على مهنة الخياطة، مضيفًا أن الدورة الحالية رقم 8، ويستفيد منها 10 متدربات جدد على تلك المهنة التي تحتاجها سوق العمل.

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