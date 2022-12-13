الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

3 محترفين فى معسكر منتخب مصر للشباب استعدادًا لأمم إفريقيا

منتخب الشباب
منتخب الشباب

تلقى الاتحاد كرة القدم موافقة ثلاثة أندية لانضمام لاعبيها المحترفين لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2003، المقرر انطلاقه يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري.

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، بقيادة محمود جابر، كلًا من صلاح باشا، أحمد نادر السيد، مصطفى أشرف، وعمر عبدالمجيد، إلا أن الأخير تعذر انضمامه للمنتخب بسبب خضوعه لفترة تأهيل مع ناديه بعد تعرضه للإصابة.

ويستعد منتخب مصر مواليد 2003 للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، المقرر إقامتها في مصر خلال شهر فبراير المقبل.

من ناحية أخرى، يبدأ منتخب مصر لكرة الصالات معسكرًا مغلقًا يوم 15 ديسمبر الجاري، يستمر لمدة أسبوع، وذلك في إطار خطة إعداد المنتخب، لمشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، والمؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم.

ويسعى هشام صالح، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات وجهازه المعاون، الذي يضم نادر رشاد، المدرب العام، وأيمن عبدالرحمن مدرس حراس المرمى، للوصول إلى أفضل مستويات الانسجام والتفاهم المطلوب بين اللاعبين، خاصة في ظل مرور المنتخب بعملية إحلال وتجديد خلال الفترة الحالية.

واختار الجهاز الفني قائمة تضم كلًا من محمد سعيد، محمود فتحي، محمود عبدالوهاب، أحمد مصطفى فرج، أحمد محمد سيد، علاء محمد محمود، أحمد جعيدي، جمال عبدالناصر، محمد هانى مغربى، بلال السيد محمود، محمد أحمد سالمان، أحمد فكرى صالح، إبراهيم السيد صلاح، محمد جمال، وأحمد كراش.

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