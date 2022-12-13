الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على مسجل خطر خطف شقيقته وابنها وشرع في قتل آخرين بقنا

حملة أمنية
حملة أمنية

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على مسجل خطر متهم في عدة قضايا شروع في قتل وخطف، في مكان بإحدى المناطق الجبلية بمركز قفط.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط بشن حملة أمنية لضبط مسجل خطر هارب متهم في عدة قضايا منها إصابة نجله وخطف شقيقته وابنها؛ بسبب خلافات مالية، في قرية البراهمة التابعة لدائرة المركز.

وتمكنت قوات الأمن برئاسة الرائد محمد عبدالقادر، رئيس مباحث مركز شرطة قفط من ضبط المتهم في الثلاثينات من العمر، عاطل، مقيم في نجع العرج قرية البراهمة، بتهمة خطف شقيقته "أ" ونجلها وإطلاق الأعيرة النارية عليهم إضافة إلى أنه أصاب نجله بطلق ناري أيضًا بسبب خلافات مالية مع أسرته وفر هاربًا.
وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم عليه قضية الشروع في قتل أحد أقاربه بينهم نسب يُدعى داخل قرية المحروسة التابعة لدائرة مركز قنا، بسبب رفضهم إعادة زوجته له كونه اتشهر بالبلطجة وأعمال العنف.

اجهزة آخرين احد احدى أجهزة الأمنية

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