الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل تطوير محور السيالة في دمياط الذي افتتحه وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير محور السيالة / بورسعيد بطول ٢.٥ كم، الذى تنفذه المحافظة ضمن خطة رفع كفاءة الطرق الرئيسية التى تشهدها عددا من المدن.

تابع وزير التنمية المحلية معدلات التنفيذ بالمشروع والتى بلغت ٩١% ، وتضمنت توسعة الطريق لتصبح الحارة الواحدة بعرض ١٢ مترا، رفع كفاءة الجزيرة الوسطى، إعادة تخطيط الميدان وإحلال اعمدة الإنارة، إنشاء ساحات لانتظار السيارات ورصفها بالبلاطات الخرسانية و أرصفة جانبية ببلاطات الانترلوك ،علاوة على انشاء شبكة لصرف مياه الأمطار بعدد ١٧ بالوعة ، بجانب ما تم تنفيذه من أعمال إحلال لشبكات المرافق وتعديل أماكن الدورانات بما يتناسب مع الدراسات المرورية ومطالب المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تتابع عن كثب خطة المحافظات لرفع كفاءة شبكات الطرق و التأكيد على تنفيذها وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية المحددة ، لتأمين وتيسير حركة المواطنين،وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن محور السيالة بورسعيد يعد من أهم المحاور المرورية بمحافظة دمياط حيث يربط بين طريقا دمياط/ بورسعيد و الدكتور على مصطفى مشرفة " الترعة الشرقاوية " ، لذا حرصت المحافظة على وضع خطة محددة لتطوير خاصة من كونه أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة دمياط.

كما تفقد  اللواء هشام آمنة طريق شطا ، لبحث مخطط تطوير مدخل المحافظة.

وأشارت محافظ دمياط  إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة للموقع لتتضمن خطة شاملة للتطوير كمرحلة اولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه ٣ حارات مرورية بإجمالى عرض ١٠.٧٥م للاتجاه الواحد، علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض ٣ متر بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد،  مضيفة إلى أنه سيتم إنشاء جزيرة وسطى وارصفة جانبيةوشبكة لصرف مياه الأمطار فضلا عن إنارة وتشجير الطريق واعادة تخطيط الدوران بدايةً من الكمين القديم حتى مدخل مدينة دمياط، لافتة إلى أنه تم مراعاة طبيعة كافة القطاعات بالطريق للارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة والتى تُعد من أهم المداخل للمدينة..

 

محافظ دمياط دمياط التنمية المحلية أحداث دمياط

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