انطلاق بطولة كأس الأمين العام لمدارس السنودس النيل الإنجيلي

بدأت اليوم فعاليات بطولة كأس الأمين العام، والذي يتم تنفيذه في مدارس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، من أجل رفع المستوى الفني والمهاري للفرق الرياضية المختلفة لمدارس السنودس عن طريق تنظيم المباريات والمسابقات الرياضية المتنوعة وفق برنامج منافسات يشمل ألعاب رياضية متنوعة.

وأكد القس باسم بشرى، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، على أن البطولة تهدف إلى غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، ونشر الوعي والثقافة الرياضية، والعناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية. ومثل هذه الفعاليات تعمل على توطيد العلاقات الطيبة بين الطلاب والموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية بإشراكهم في أنشطه رياضية موحدة، وتنمية روح القيادة والتبعية لدى الطلبة من خلال الاشتراك بمختلف الأنشطة الرياضية، بجانب إشباع ميول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة إيجابية.

والجدير بالذكر أن مدرسة السلام بطنطا استضافت هذا العام فعاليات حفل افتتاح كأس الأمانة بأجواء مليئة بالمرح والاستعراضات الفنية والرياضية.

وجاءت النتائج المباريات الافتتاحية كالاتي: حصلت رمسيس البريطانية بالقطامية على المركز الأول في لعبة كرة القدم - مدرسين، كما حصلت مدرسة السلام بطنطا على المركز الأول في لعبة تنس طاولة - مدرسين، كما حصلت نفس المدرسة على المركز الأول في لعبة كرة القدم - للمرحلة الابتدائية والإعدادية.

وكانت قد انطلقت الأسبوع الماضي فعاليات مبادرة أخلاقيات تحت شعار " يلا نرجع أخلاقنا"، بالقسم الإعدادي بمدرسة السلام الحديثة بأسيوط، التابعة للأمانة العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة الأخلاق والقيم التي يتميز بها دوماً الشعب المصرى، وإلقاء الضوء على العديد من القيم " الاحترام، لا للتنمر، التسامح، الرحمة، الإحساس بالآخر، الإنصاف، المبادرة، الطموح، التعاون، الإتقان، البساطة" بين أفراد المجتمع.

تأتي المبارة من حرص مدارس السنودس سعياً للوصول إلى الأفضل فى القيم الانسانية والتنمية المجتمعية بكل مشتملاتها، والاهتمام بتكوين وبناء الفرد، بجانب نشر القيم الفاضلة وإرساء الأخلاق لطلابنا.