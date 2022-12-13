الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في النصف النهائي لكأس العالم 2022

الأرجنتين
الأرجنتين

زادت حدة البحث عن موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في النصف النهائي لكأس العالم 2022 عبر المنصات الإلكترونية حيث ينتظر الجميع منافسة شرسة بين المنتخبين للصعود للنهائي وإحراز اللقب خلال الموسم الـ22 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في دولة قطر حيث تم تخصيص 8 ملاعب لاستضافة البطولة التي بدأت في 20 نوفمبر الماضي.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في النصف النهائي لكأس العالم 2022 

تقام مباراة النصف النهائي في مونديال قطر 2022 التي تجمع بين منتخب الأرجنتيني ونظيره الكرواتي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022 على أرض ملعب استاد لوسيل القطري في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والأردن والسوادن وجنوب إفريقيا والساعة الثامنة مساءا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر والساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية حيث يمكن متابعة المباراة عبر شاشة مجموعة قنوات bein sport القطرية والحاصة على حقوق البث المباشر للمباريات والتي أعلنت أذاعة المباريات النصف النهائي بدون تشفير.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022 وقنوات النايل سات الناقلة

موعد مباراة المغرب القادمة ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

تردد قناة بين إن سبورت الرياضية لمتابعة مباريات كأس العالم 

تنقل مجموعة قنوات bein sport المفتوحة مباريات كأس العالم قطر 2022 للدول العربية و منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يمكن ضبط إشارة البث وفقا للإحداثيات التالية:-

قناة  bein sport 

  • القمر الصناعي : عرب سات.
  • التردد : 11565.
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

قناة  bein sport hd1

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11053.
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

قناة  bein sport max

  • القمر الصناعي : عرب سات.
  • التردد : 11858.
  • الاستقطاب : رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
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مواعيد مباريات كأس العالم اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء 13-12-2022

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الكشف عن حكام مباراة المغرب وفرنسا فى كأس العالم 2022 بقطر

موعد انتهاء مباريات كأس العالم قطر 2022

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في النصف النهائي لكأس العالم 2022 وموعجد انتهاء البطولة تساؤلات يطرحها مجشعي كرة القدم في كافة دولة العالم حيث تقام المباراة النهائية وتتويج الفائز يوم 18 ديسمبر في حفل الختام التي تقيمه الدولة المنتظمة للمحفل الرياضي العالمي قطر بحضور عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية.

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وائل لطفي

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