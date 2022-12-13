يبحث الملايين عن جدول مواعيد مباريات كأس العالم اليوم، وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء 13-12-2022 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لمتابعتها عبر شاشة مجموعة قنوات bein sports القطرية والتي أعلنت إذاعة كافة مباريات الربع النهائي من مونديال قطر 2022 بشكل مجاني بدون دفع اشتراك شهري دون تشفير.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء 13-12-2022

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جدول أعمال مباريات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في دولة قطر وحتى يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري، حيث يتم تتويج المنتخب الفائز والحاصل على اللقب خلال حفل الختام.

وإليكم مواعيد مباريات كأس العالم اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء 13-12-2022:

مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب كرواتيا في الساعة التاسعة مساءا، وتقام المباراة في إطار المنافسات في الدور النصف النهائي من مونديال قطر 2022 على استاد ملعب لوسيل القريبة من العاصمة القطرية الدوحة وهو من ضمن الملاعب المخصصة لاستضافة البطولة الرياضة العالمية، ويسع أكثر من 45 ألف شخص من الجمهور الراغب في متابعة البطولة الكروية.

يذكر أن منتخب الأرجنتين وصل إلى المباراة النهائية بعد هزيمة منتخب هولندا في الربع النهائي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصليين والإضافيين بالتعادل 2/2، فيما تأهل المنتخب الكرواتي عقب فوزه على منتخب البرازيل بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصليين والإضافيين للمباراة بالتعادل 1/1.



تردد قناة Bein sports القطرية عبر النايل سات

يمكن ضبط إشارة بث مجموعة قنوات بي إن سبورت bein sports القطرية عبر القمر الصناعي المصري نايل سات لمتابعة مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب كرواتيا في الساعة التاسعة مساءا، وذلك وفقًا للأحداثيات التالية:

تردد قناة Bein sports Max

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/2.

الاستقطاب: HD.

تردد قناة Bein sports Max3

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11642.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/2.

الاستقطاب: HD.