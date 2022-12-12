الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة المغرب القادمة ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

منتخب المغرب في كأس
منتخب المغرب في كأس العالم

موعد مباراة المغرب القادمة في كأس العالم، من أكثر المباريات التي ينتظرها الجمهور العربي والإفريقي، بعد الإنجاز الكبير الذي حققوه أسود الأطلس بصعودهم لدور نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء، والوطن العربي، وتقدم لكم «الدستور» خلال السطور التالية موعد مباراة المغرب القادمة في كأس العالم.

 مباراة المغرب القادمة في كأس العالم 2022

ونجح المنتخب المغربي دخول التاريخ من بابه الكبير، بعد تحقيقه لنتائج مذهلة في كأس العالم 2022، والذي تستضيفه دولة قطر بدءا بتصدرها لترتيب مجموعتها، والصعود كأول في المجموعة التي تضم وصيف كأس العالم النسخة الماضية 2018 منتخب كرواتيا والمنتخب المصنف الثاني على العالم في تصنيف الفيفا ومنتخب بلجيكا، مرورا بـ اقصائه من المنتخب الإسباني، ومن بعده المنتخب البرتغالي في الدور ثمن النهائي، وربع النهائي.

ملعب مباراة المغرب في نصف نهائي كأس العالم

ويستضيف استاد البيت بقطر المباراة التي تجمع بين المنتخب الفرنسي، والمنتخب المغربي في دور نصف النهائي لكأس العالم 2022 الذي ينطلق صافرة بداية اللقاء يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

وفي تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، المستضيفة لكأس العالم.

مشوار منتخب المغرب في كأس العالم

ونجح المنتخب المغربي لأن يكون هو الحصان الأسود لبطولة كأس العالم قطر 2022 بعد أن خالف جميع التوقعات واستطاع أن يحقق أرقاما ونتائج مميزة وانتصارات بارعة، فلم يستقبل مرمى المنتخب المغربي في كأس العالم الحالي أي هدف من لاعبي الخصم، واستطاعت أن تحافظ على شباكها نظيفة لأربع مباريات حتى أن الهدف الوحيد الذي دخل مرمى المنتخب المغربي كان عن طريق الخطأ، بعدما أحرزه اللاعب نايف أكرد في مرماه بمباراة كندا في دور المجموعات.

موعد مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا فى نصف نهائى كأس العالم والقنوات الناقلة

موعد مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائى كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

حكام مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر

منتخب فرنسا في كأس العالم

كما يسعى المنتخب الفرنسي للحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي باعتباره حامل اللقب بعد الفوز به في النسخة الماضية على حساب المنتخب الكرواتي في النهائي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.

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العرب والصين

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