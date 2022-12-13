بقدرات نووية.. 21 قاذقة صينية تدخل إلى منطقة الدفاع التايوانية

أعلنت تايبيه، اليوم الثلاثاء، أن الصين أرسلت عددا قياسيا من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية، بعد أيام على حظر بكين دخول أي واردات تايوانية إضافية في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين الطرفين.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية صباح الثلاثاء أن 21 طائرة دخلت "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تشمل 18 قاذفة من طراز "إتش-6" H-6 ذات القدرات النووية.

يمثّل ذلك حتى الآن أكبر طلعة يومية لقاذفات "إتش-6"، منذ بدأت تايبيه إصدار بيانات التوغلات اليومية في سبتمبر 2020، بحسب قاعدة بيانات تحتفظ بها فرانس برس.

وتعد "إتش-6" قاذفة الصين الرئيسية بعيدة المدى وبإمكانها نقل حمولات نووية، ونادرا ما ترسل الصين أكثر من خمس قاذفات "إتش-6" في يوم واحد، لكن الطلعات ازدادت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان أكتوبر 2021 حتى وقت قريب الشهر الذي سجّل أكبر عدد من طلعات "إتش-6" إذ بلغ عددها 16.

في أغسطس 2022، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن الطائرات والسفن الحربية الصينية عبرت "خط الوسط" لمضيق تايوان، وأضافت الوزارة أن قواتها أطلقت طلقات ضوء لإبعاد 4 طائرات مسيرة حلقت فوق منطقة جزر كنمين التابعة لها قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للصين.

بالإضافة إلى ذلك، قالت تايوان إن 11 صاروخا باليستيا صينيا من طراز "دونغفنغ" أطلقت في المياه القريبة منها في أول مرة منذ عام 1996.