الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

حملة مكبرة لإزالة مخالفات المباني في العبور

الغيطي
الغيطي

أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أهمية الحفاظ على حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، مشيرا إلي أن الجهاز حذّر من عدم المخالفة والبناء ورجوع الشيء لأصله واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفات والمخالفين.

ووجه عبدالرؤوف بتشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات وتصحيح أوضاع المخالفات تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة وإدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.


وأسفرت أعمال الحملة عن إزالة العديد من المخالفات في مناطق عدة.

وأشار إلى حرص الجهاز على القضاء على جميع الظواهر العشوائية والحد من ظاهرة الباعة الجائلين.

إزالة المباني إزالة المباني المخالفة إزالة المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس الجهاز

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وائل لطفي

المشكلة المصرية

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