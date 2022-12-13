الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير فرنسى: مصر تعمل على تعزيز التنقل الأخضر لمكافحة تلوث الهواء

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

أكد تقرير فرنسي، أن مصر تعمل على تعزيز التنقل الأخضر لمكافحة تلوث الهواء.

وثمن التقرير الذي نشره موقع "أفريك 21" الفرنسي المختص بالشأن الأفريقي ، تخصيص 27.6 مليون دولار للتصنيع المحلي لـ 100 حافلة كهربائية بحلول 2023، مشيرا إلى أن تلك الخطوة من شأنها أن تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلاد.

 

وذكر التقرير أنه في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للأطراف بشأن تغير المناخ (COP27) ، قدمت مصر 27.6 مليون دولار أمريكي للتصنيع المحلي لـ 100 حافلة كهربائية من شأنها أن تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2).

 

واضاف تعمل مصر على تعزيز التنقل الأخضر لمكافحة تلوث الهواء، هكذا وقع وزير النقل المصري كامل الوزير ونظيره محمود عصمت ، المسؤول عن قطاع الأعمال العام ، مؤخرًا عقدًا لشراء 100 أتوبيس كهربائي.

 

واوضح التقرير، بتكلفة إجمالية تبلغ 680 مليون جنيه مصري (27.6 مليون دولار)،  سيتم إنتاج السيارات محليًا في مصنع الشركة المصرية لتصنيع المركبات التجارية (MCV) ومقرها الصالحية بمحافظة الشرقية، ويدير المشروع الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جت) ومصنع إنتاج وإصلاح المركبات المدرعة التابع للهيئة الوطنية للإنتاج الحربي.

 

وأشار التقرير إلى أنه وقبل أشهر ، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مماثلة بقيمة 323 مليون جنيه مصري (أكثر من 17 مليون دولار) لشراء 70 أتوبيسًا كهربائيًا، تم قيادة المركبات التي أطلق عليها اسم "Setibus" في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للأطراف بشأن تغير المناخ (COP27) الذي عقد مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ.

 

وأكد التقرير الفرنسي أنه في غضون ذلك يتواصل إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في العاصمة القاهرة. تعد هذه المنشآت جزءًا من برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

COP27 أفريك 21 الفرنسي الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة الامم المتحدة التنقل الأخضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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