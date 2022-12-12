إنريكى: المغرب تستحق الوصول لهذا الدور.. وسأعود لتدريب الأندية

أكد لويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، أن منتخب المغرب يستحق الوصول لنصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وكان إنريكي الذي قاد إسبانيا في المونديال ودع الكأس على يد المغرب في دور الـ 16 بعد الخسارة بركلات الترجيح.

وقال إنريكي في حواره مع اليوتيوبر الشهير إيباي لانوس: "شاهدت مباراة المغرب ضد البرتغال، إنهم يستحقون ما يحققونه إنه تاريخي".

وأضاف: كنا أفضل من المغرب في 120 دقيقة من المباراة، لكن المغرب قدم مباراة رائعة دفاعيًا ولم نكن نعرف كيف نصنع الفرص، لقد قدموا كأس عالم رائع.

وتابع: كنت متوتر، جلست على مقاعد البدلاء أشاهد لوحة النتائج، وليس اللاعب يسدد ركلة الجزاء، رؤية الجماهير تحتفل أعطتني فكرة عما إذا كانوا قد سجلوا ركلة الجزاء أم فشلوا.

وواصل: أعتقد أن أهم شيء هو أننا أيقظنا اهتمام الناس بمشاهدة المنتخب الإسباني، أيقظنا حماسة الجماهير، كان بإمكاننا أن نفعل أفضل، هذا أمر مؤكد لكن هذه هي كرة القدم.

وأتم عن خطوته التدريبية المقبلة: "أود تدريب نادٍ مرة أخرى".