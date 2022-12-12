مصرع عنصر إجرامى عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامه فى 12 قضية متنوعة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "مخدرات – شروع فى قتل"، يتزعم تشكيلاً عصابياً مكون من (زوجته – شخصان "أحدهما شقيق الزوجة") تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى مُتخذين من منزل ملحق به مزرعة ماشية كائنة بنطاق محافظة الدقهلية مقراً؛ لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه مولدى استشعار القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف، مما أسفر عن "مصرع العنصر الإجرامى شديد الخطورة وإصابة زوجته بطلق نارى".

تم ضبط المتهمين الآخرين وعُثر بحوزتهم على (5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش- كمية من مخدر الأفيون - بندقية آلية - 3 خزائن - عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى – 3 قطع أسلحة بيضاء – أدوات تغليف وتقطيع - 4 هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.