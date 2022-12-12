الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عنصر إجرامى عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية

المخدرات والأسلحة
المخدرات والأسلحة النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامه فى 12 قضية متنوعة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "مخدرات – شروع فى قتل"، يتزعم تشكيلاً عصابياً مكون من (زوجته – شخصان "أحدهما شقيق الزوجة") تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى مُتخذين من منزل ملحق به مزرعة ماشية كائنة بنطاق محافظة الدقهلية مقراً؛ لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه مولدى استشعار القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف، مما أسفر عن "مصرع العنصر الإجرامى شديد الخطورة وإصابة زوجته بطلق نارى".

 تم ضبط المتهمين الآخرين وعُثر بحوزتهم على (5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش- كمية من مخدر الأفيون - بندقية آلية - 3 خزائن - عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى – 3 قطع أسلحة بيضاء – أدوات تغليف وتقطيع - 4 هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع عنصر مسلح شديد الخطورة في الدقهلية احد العناصر الاجرامية الاتجار بالمواد المخدرة إطلاق الأعيرة النارية أسلحة نارية وذخائر العناصر الإجرامية شديدة الخطورة حيازة أسلحة نارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

مجموعة السبع تجدد دعمها لأوكرانيا فى مواجهة روسيا مهما استغرق الأمر

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

رضيع يتناول قطعة حشيش تركها والده فى المنزل

جيش الجزائر يكشف هوية الإرهابيين المقضى عليهم بغربى العاصمة

للشباب حتى 35 عامًا.. «القوى العاملة» توفر فرص عمل لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة

مصرع عنصر إجرامى عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»