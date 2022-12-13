عمرو وهبة: فخور بالأداء العربى بكأس العالم

قال الفنان الشاب عمرو وهبة، إنه يحب السوشيال ميديا بصورة كبيرة، حيث يحرص على التفاعل مع الجمهور، معلقًا: "بحب الموضوعات التي يتم تصنيفها بالتريند، ومافيش تريند دلوقتي أقوى من كاس العالم وعلشان كدا بتفاعل مع الجمهور بشكل كبير ويومي على السوشيال ميديا".

سلبيات السوشيال ميديا

وأكد الفنان عمرو وهبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن العالم بأكمله وبخاصة الوطن العربي يشجع يصورة كبيرة اللاعب رونالدوا كرستيانو، معبرًا: "استغربت من هجوم الناس على بوست نشرته على رونالدوا وماكنتش متوقع أبدا كثرة معجبيه بهذا الحد، الناس بقت عنيفة جداً على السوشيال ميديا ولكن جزء من مهنتي أسمع للجميع".

وفي نهاية حديثه عبر عمرو وهبة عن سعادته الكبيرة بأداء المنتخبات العربية بكأس العالم 2022، قائلاً: "فخور بالأداء العربي بكأس العالم ولكن كنت أتمنى مصر تكون مشاركة في هذه البطولة العالمية".