الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وفد الوكالة الأمريكية يتفقد مشروعات الصرف الصحى بسوهاج

وفد الوكالة الأمريكية
وفد الوكالة الأمريكية يتفقد مشروعات الصرف الصحى بسوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، صباح الُنين، اجتماعًا ضم لورا جونزاليزا مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية، وكاثلين كيرش مسئول هندسى وتكامل المناخ بالوكالة الأمريكية، ومسئولى المكتب الاستشارى تترا تك. 

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أنه تم خلال الاجتماع تناول أهم مخرجات مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه، وكذلك معامل مياه الشرب والصرف الصحى التى حصلت على شهادة الآيزو 17025، بعد قيام هيئة الإيجاك بإجراء الاختبارات اللازمة، والتى تتمثل فى مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق التطور المستمر وتحقيق معايير الجودة ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والادارية للمعامل المستهدفة.

كما تفقد وفد الوكالة الامريكية مقر الخط الساخن 125 ومركز تدريب السلامة والصحة المهنية وورش الخدمات ومعمل مياه سوهاج ومركز خدمة عملاء طما ومشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما والذى تبلغ تكلفته 4.5 مليون دولار، ويضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 20 لترًا لكل ثانية، وخط انحدار بطول 140 مترًا وعدد 2000 وصلة منزلية تخدم 15 ألف نسمة، بالإضافة إلى تفقد وفد المعونة منازل المواطنين الذين تم التوصيل لهم بقرية الشوكا، كما تم تفقد مشروع صرف صحى قرية سلامون، والذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 90 لترًا لكل ثانية وخط طرد وشبكات انحدار باطوال تقدر بحوالى 10118 مترًا، والذى تم تشغيله فى مارس 2019.

كما رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اليوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر الجارى فى تمام السادسة مساء ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه أولاد سالم  السطحية بمركز دار السلام بطول 500 متر وعرض 300 متر متصلة.

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