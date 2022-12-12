الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«حماة الوطن» يُطلق جلساته للحوار الوطني بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت منذ قليل، فعاليات جلسات الحوار الوطني لحزب حماة وطن بمطروح، حول آفاق اصلاح وتطوير المحليات في مصر.

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حضر فعاليات الجلسات كل من اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة وطن والنائب عيسي ابو تمر  رئيس حزب حماة وطن  بمطروح  ورئيس مجلس العمد والمشايخ وعددا من الشباب والمرأة.

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وتتضمنت الفاعليات عرض فيلم تسجيلي عن انجازات الرئيس السيسي بالإضافة إلي مناقشة عددا من المحاور الهامة ومنها “ محور الصحة، محور التعليم، محور الزراعة، محور الإدارة المحلية، محور التضامن الاجتماعي، محور الشباب، ومحور الرياضة ”. 

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وقال اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة وطن، إن المؤتمر الجماهيري الذي أقامة حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح جاء استعدادًا للمشاركة في الحوار الوطني وحرصًا من الحزب علي الاستماع لأراء وأفكار ومقترحات المشاركين ورصد مشاكلهم، حيث يحرص دائماً حزب حماة الوطن علي تمثيل المجتمع المصري بكافة فئاته وأطيافه.

التيارات السياسية الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات الرئيس السيسي جلسات الحوار الوطني حزب حماة وطن مطروح

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وائل لطفي

المشكلة المصرية

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