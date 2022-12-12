ضمن «حياة كريمة».. قافلة طبية مجانية بمركز شباب العقاد بفايد

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب العقاد التي تستهدف أهالي مركز ومدينة فايد، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 500 مواطن في أولى أيامها حيث إنها بدأت اليوم الاثنين، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تابع الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم القافلة الطبية بمركز شباب العقاد التي تضمنت 6 تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة، وعيادة للأسنان ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

أشارت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة، أنه تم استقبال عدد 135 مواطنا بعيادة الباطنة و78 مواطنا بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 35 سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد 147 حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة المسالك تم استقبال 27 حالة، بالإضافة إلى 34 سيدة بعيادة النساء أما عيادة الكشف عن أمراض الضغط والسكر استقبلت 43 حالة، فضلًا عن صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة مجانًا.

على أن تستمر القافلة الطبية بمركز شباب العقاد التابع لمركز ومدينة فايد في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر الجاري؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.