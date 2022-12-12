حسام عبدالغفار يكشف تفاصيل الحالة الثانية لجدرى القرود فى مصر

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حالة الإصابة الثانية لجدري القرود في مصر، مؤكدًا أنها كانت حالة ملاصقة للحالة الأولى.

عوامل نقل عدوى جدري القرود

أضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مرض جدري القرود، قديم وموجود منذ 1958، وموطنه جنوب غرب إفريقيا وبدأ ينتشر مؤخرًا في أوروبا، وينتقل بالمخالطة والتلامس أو استخدام نفس الأدوات، مؤكدًا أنه لا ينتقل من خلال النفس أو الهواء.

وأوضح أن معدل انتشار المرض ليس سريعًا، حتى الإصابات المرتفعة بالخارج بدأت تقل في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن معدلات الاصابة متوسطة ومعظم الحالات لا تحتاج لأدوية وتخف دون استخدام مضادات الفيروسات.

وأكد خلال المداخلة أن الحالة الأولى للإصابة بمصر كان له اختلاط مع حالة قادمة من أوروبا، مبينًا أن الوضع الوبائي مستقر والحالات لدينا لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة وكلها لها صلة بحالات أجنبية.