الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

جمال الكشكى يكشف موعد انطلاق أولى جلسات الحوار الوطنى

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس الحوار الوطني، إن اليوم كانت الجلسة رقم 17 لأعضاء الحوار الوطني وبدأت في تمام الواحدة والنصف واستمرت قرابة 6 ساعات وكانت تدور حول دراسة الأسماء المشاركة في النقاش داخل الجلسات الرئيسية للحوار.

اختيار الخبراء يحتاج لمجهود كبير

أضاف الكشكي، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الجلسة كانت تحتاج لمجهود وتفكير، لأن لاختيار الخبراء والمتخصصين والمهنيين للمشاركة في العديد من الموضوعات.

وأشار إلى أنه أمام 19 لجنة كل واحدة فيها تتكون من 5 إلى 6 موضوعات ونتحدث عن 100 جلسة، لأن هناك آمالا وطموحات معلقة تنتظر مخرجات الحوار الوطني بقدر ما تأخذ عملية اختيار الأسماء من جهد ودراسة وعمق. 

وتابع أن إتاحة الفرصة لجميع الألوان السياسية وكنا حريصين لاختيار الأسماء من حيث المصداقية وأهلية التخصص والقدرة على طرح الأفكار، كل هذه المعايير فتحت مجالا كبيرًا أمام مجلس الأمناء لأن  الحوار الوطني مبادرة هي الأولى في تاريخ مصر الحديث تحتاج للتروي لتقديم نماذج كبيرة داخل المجتمع.

وأكد أن ما بين جلستين أو ثلاث وبعدها ينطلق الحوار الوطني والوقت ضاغط ولكن النتائج أهم.

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