الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تنظم زيارة حقوقية وإعلامية لمراكز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نظمت وزارة الداخلية زيارة ميدانية لمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل وادى النطرون، بمشاركة وفد من ممثلى المجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى والهيئات الوطنية وللإعلام والصحافة والقنوات الفضائية، فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعى والثقافى والحرص على مد جسور التواصل مع كافة أطياف المجتمع، من خلال المشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان الموافق (10) ديسمبر من كل عام.

تم خلال الزيارة تفقد المرافق والمنشآت ومختلف أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم، حيث تفقدوا المركز الطبى، والذى يعد صرحاً طبياً متطوراً يوفر للنزلاء رعاية طبية متكاملة فى كافة التخصصات، فضلاً عن متابعة الحالة الصحية لبعض النزلاء ممن يتلقون العلاج.

وقد حرص ممثلو الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية، حيث تُطبق برامج اجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون للابتعاد بهم عن مسارات الجريمة من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

  

وعلى مستوى التأهيل المهنى شاهد ممثلى الوفد وتابعوا أساليب تأهيل النزلاء مهنياً عن طريق إكسابهم حرف متنوعة واتقانهم إياها سواء صناعية أو زراعية أو يدوية، كما شاهدوا منتجات النزيلات من المشغولات اليدوية ذات الجودة ودقة الصنعة.

   

يأتى ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية، بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.

استراتيجية وزارة الداخلية إصلاح وتأهيل الحالة الصحية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مراكز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

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وائل لطفي

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