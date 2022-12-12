الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

16 فبراير.. الحكم على 3 متهمين بفض اعتصام النهضة

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد حماد،  حجز إعادة إجراءات محاكمة متهمين 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 16 فبراير للحكم.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013، بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميداني رابعة العدوية والنهضة.

الدائرة الثانية ارهاب المستشار محمد حماد أحداث فض اعتصام النهضة محكمة الجنايات قيادة عصابة حياة المواطنين للخطر

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