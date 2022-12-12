حملة لإصلاح ورفع كفاءة الإنارة العامة في أبوصوير بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، بحملة لصيانة الإنارة العامة بنطاق المركز والقرى التابعة له حيث قام قسم الكهرباء اليوم بصيانة الأعمدة بقرية المحسمة الجديدة من عزبة كساب وتم تركيب عدد ٥ كشاف صوديوم وصيانة ٥ كشافات ليد، كما تم صيانة وإصلاح كشافات الإنارة بالشوارع بعزبة خلاف موسى بقرية الواصفية وطريق السكة الحديد القبلي من المزلقان الجديد حتى الرشاح، وأيضًا تم صيانة كشافات إنارة مدخل المشروع والحصري بقرية أبوصوير البلد.

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يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الإنارة العامة وضرورة رفع كفاءتها.

وفي سياق متصل أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، عن طريق قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، صباح اليوم السبت، أعمال إصلاح وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة، حيث تم صيانة وإصلاح ورفع كفاءة عدد ٤٠ كشاف إنارة عامة، بعموم المركز والمدينة والوحدات المحلية التابعة له.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة متابعة تقديم كافة الخدمات للمواطنين، والاهتمام بصيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بكافة أرجاء المحافظة؛ لتوفير الراحة والأمان للمواطنين.

وعلى الجانب الآخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، اليوم السبت، بجمع ورفع مخلفات القمامة من عموم مدينة فايد بحمولة بلغت ٣٠ طنا.

وفيما يخص القرى التابعة لمركز ومدينة فايد، تم رفع مخلفات وقمامة من قرى سرابيوم، هويس سرابيوم، أبوسلطان، فنارة، كسفريت، بحمولات بلغت ٤٦ طنا.

وفي سياق آخر، قام قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بالمرور على شوارع مدينة فايد، وتم رفع الإشغالات من عموم المدينة، وذلك من أجل الحفاظ على حرم الطريق والأرصفة المخصصة للمارة.

تأتي تلك الأعمال فى إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً في قطاع النظافة العامة.