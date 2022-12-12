الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ أسيوط يشارك بمعرض «أيادي مصر» للمنتجات التراثية واليدوية

جانب من المعرض
جانب من المعرض

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمعرض "أيادي مصر" للمنتجات التراثية واليدوية الذي تم تنظيمه بمحافظة أسوان والذي شاركت فيه المحافظة بمنتجات ومعروضات تراثية ويدوية والتي تتضمن مشغولات خشبية وسجاد والخزف والنحاس والجلود وغيرها من المنتجات.


جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ومحمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي والمهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط والدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة وشركة إي أسواق مصر ولفيف من قيادات وزارة التنمية المحلية وغيرها.

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وقد شاركت محافظة أسيوط في المعرض بوفد بقيادة المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط ويضم ناهد محمد فرغلي مدير إدارة التعاون الانتاجي بالمحافظة وممثلي مديريتي الثقافة والتضامن الاجتماعي.


وأشار محافظ أسيوط إلى الدور الهام الذي تقوم به منصة "آيادي مصر" للإستفادة من آليات التحول الرقمي حيث ساهمت بشكل مباشر فى دعم الحرف اليدوية والمنتجات التراثية المنتشرة بمختلف المحافظات من خلال زيادة فرص التسويق الإلكتروني لها وتوسيع نطاقها لزيادة الإنتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي لافتاً إلى التعاقد بين جمعية البسملة للسجاد اليدوي ومقرها قرية دوينة بمركز ابوتيج وبيت التللي بأسيوط ومنصة "آيادي مصر" لعرض وتسويق منتجاتهما إلكترونياً.

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وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للشباب والفتيات والمرأة المعيلة والأسر المنتجة بالقرى والنجوع من المنتجين للمنتجات والحرف اليدوية والتراثية والعمل على توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية خاصة وأنها بجودة عالية ومصنعة محلياً خاصة مع الإهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعمل بخطى سريعة على توفير فرص عمل ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة بما يساهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم والعمل على تنمية الصعيد للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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اتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشرف عطية محافظ أسوان الإمارات العربية المتحدة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط هالة السعيد وزيرة التخطيط

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العرب والصين

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