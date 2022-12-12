الصحة: مصر نجحت فى إتاحة لقاحات شلل الأطفال رغم الأزمة العالمية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالتعامل مع جائحة كوفيد، موضحًا أنه لا ينبغي أن تقلل الجائحة من اهتمام الدولة ببقية الأمراض والبرامج الصحية والمبادرات الرئاسية والصحة العامة.

نجاح مصر في إتاحة اللقاحات

وقال خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم، إن مصر نجحت في ظل الظروف العالمية في إتاحة اللقاحات، التي عانى منها البعض بسبب أزمة إمداد سلاسل اللقاحات على مستوى العالم ولكن مصر تحركت بالتوازي في حل الأزمات والظروف العالمية والأحداث الجارية على مستوى العالم باستمرارية البرامج الصحية والمبادرات الرئاسية سواء كانت الإجبارية أو الحملات القومية.

وأكد أنه في بعض دول العالم نتيجة لكوفيد والاهتمام بفيروس كورونا كان ذلك لا يواكب الاستمرار في التعامل مع الحملات أو التطعيمات الإجبارية القومية فهناك دول ضعف فيها المتابعة الخاصة بالتلقيح.

إصابات العالم بشلل الأطفال

وأوضح أنه في 2021 تم الإبلاغ عن وجود 6 حالات على مستوى العالم مصابة بشلل الأطفال، وفي مصر بسبب التوجيهات السيادية، جعلت الدولة المصرية تتعامل سويًا مع معالجة جائحة كورونا، مضيفًا أن مصر أصحبت من الدول الخالية تمامًا من الإصابة، ولكي نحافظ على هذا تقوم وزارة الصحة بإطلاق هذه الحملات القومية لتستمر إلى 4 أيام، باستهداف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، سواء كانوا مصريين أو مقيمين على الأراضي المصرية.

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

ونوه بأن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 16 مليون طفل مجانًا، فيما تتحمل تكلفته الدولة المصرية، فيما تتحرك الفرق الطبية خلال إما مراكز اللقاحات الثابتة مثل وحدات طب الأسرة أو المراكز الصحية أو مكاتب الصحة أو من خلال فرق طبية عددهم يفوق 90 ألف من الفريق الصحي على مستوى كل محافظات مصر، من خلال زيارات المنازل والمدارس والأسواق والتجمعات والجوامع والكنائس والمولات والمترو والنوادي.. إلخ، في جميع التجمعات للوصول إلى المستهدف من الأطفال.