الصحة: مصر مستمرة في برنامج التطعيم القومي لشلل الأطفال

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن فيروس شلل الأطفال أحد الفيروسات واسعة الانتشار التي تصيب الأطفال غالبا حتى سن 5 أعوام لكنها من الوارد أن تكون أكثر من ذلك في العمر.

أعراض فيروس شلل الأطفال

وأوضح «عبدالغفار» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم، أن أعراضها عبارة عن ارتفاع في درجات الحرارة والقيء والإعياء ومن كل 200 طفل قد يصيب الفيروس الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى شلل في الأطراف أو الجهاز التنفسي وبالتالي الوفاة.

وأضاف أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد لمرض شلل الأطفال علاج لكن العالم اكتشف له نوعين من اللقاحات وهم قادرين وفعالين للغاية في منع انتشاره، فبالتالي أصبح ما يملكه العالم الطبي الآن للتعامل مع شلل الأطفال هو اللقاح من أجل منع الإصابة.

إعلان منظمة الصحة العالمية

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أطلقت حملتها عام 1988 لجعل العالم خاليا من شلل الأطفال، وكانت معدلات الإصابة تتجاوز 350 ألف حالة في السنة، فيما بدأت مصر اكتشاف آخر الحالات كان في عام 2004، وفي عام 2006 أعلنت منظمة الصحة العالمية مصر إحدى الدول الخالية من الإصابة بشلل الأطفال.

معدلات الإصابة حول العالم

وأكد أن معدلات الإصابة حول العالم انخفضت بشكل كبير بسبب برامج التطعيمات القومية، وفي مصر يستمر برنامج التطعيم القومي والحملات سواء كانت محدودة غير التطعيم الإجباري لأطفال حديثي الولادة، ومستمرين في الحملات المحلية والقومية مثل الحملة التي أطلقها وزير الصحة بالأمس.