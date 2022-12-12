بريطانيا: القوات البرية الروسية لن تحقق تقدمًا مهمًا من الناحية العملياتية في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أن روسيا لا تزال تسعى إلى بسط سيطرتها الكاملة على مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون في أوكرانيا، متوقعة أن القوات البرية الروسية "لن تحقق تقدماً مهماً من الناحية العملياتية خلال الأشهر المقبلة".

وقالت الوزارة البريطانية في تقريرها اليومي عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا: أن أهداف روسيا للتقدم خارج منطقة دونيتسك الأوكرانية بعيدة كل البعد عن التحقيق، قائلة إنه: "من غير المحتمل" أن تتحقق هذه الأهداف.

وأشارت الوزارة البريطانية : أنها لا ترجح تحقيق روسيا أهدافها الاستراتيجية، لافتةً إلى أن القيادة العسكرية الروسية "لا تزال تسعى إلى إعطاء الأولوية للتقدم بشكل أعمق في منطقة دونيتسك".

كييف: روسيا تواصل مهاجمة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين إن روسيا تواصل مهاجمة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لإجبار بلاده على الدخول في مفاوضات.

وأضاف ريزنيكوف: الروس غير قادرين على الحصول على ميزة في ساحة المعركة، لذا فهم يقاتلون السكان المدنيين، وهدفهم إغراقنا في الظلام و البرد خلال فصل الشتاء حتى نستسلم ونفقد استقرارنا، لنسعى بعد ذلك، لإجراء مفاوضات".

وتابع: "أن خطة روسيا ستفشل لأن مواردها، بما في ذلك الصواريخ، تنفد".. مضيفا "لهذا السبب نحتاج إلى الحفاظ على استقرارنا وبالتالي سننتصر بالتأكيد".. مؤكدا ضرورة توفير الطاقة، خاصة خلال الشهرين الرئيسيين المقبلين.

الرئيس الأمريكي يعيد تأكيد دعمه لأوكرانيا خلال اتصال مع نظيره الأوكراني

أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيد دعمه لأوكرانيا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفاد البيت الأبيض.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أنّ بايدن أكد لزيلينسكي "دعم الولايات المتحدة المتواصل للدفاع عن أوكرانيا بينما تواصل روسيا هجماتها على البنى التحتية الحيوية" في هذا البلد.

ولعبت الأسلحة التي قدّمها الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، دوراً حاسماً في الدفاع عن أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي.

ويأتي هذا الاتصال بينما تستهدف القوات الروسية البنى التحتية لمرافق حيوية، ممّا تسبّب، من بين أمور أخرى، في انقطاع التيار الكهربائي الذي يطال ملايين الأشخاص في الشتاء.