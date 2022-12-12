ارتفاع أسعار البترول.. وبوتين يهدد بخفض الإنتاج ردا على عقوبات الغرب

ارتفعت أسعار البترول اليوم حوالي 1٪ في التعاملات الآسيوية المبكرة، مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي لنقل الزيت الخام بين كندا والولايات المتحدة في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخفض الإنتاج ردا على فرض الغرب حدا أقصى لأسعار صادرات البترول الروسية.

ارتفاع اسعار البترول وبوتين يهدد بخفض الإنتاج ردا على عقوبات الغرب

وكشف بيان لوزارة البترول، تسجيل خام برنت76.57 دولار، فيما حقق خام غرب تكساس 71.63 دولار، وسجل خام أوبك 75.30 دولار.

وفي السياق، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم، توقيع بروتوكول مشترك بين وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة «ENI Foundation» «إيني» الإيطالية المتمثلة بشركة «إيوك» الإيطالية بمصر، لتعزيز سبل التعاون بمشروع الصحة المجتمعية في محافظة بورسعيد، ورفع كفاءة الفريق الطبي تحقيقًا للوصول للمستهدف من رؤية مصر 2030.

وقع البروتوكول الدكتور محمد الطيب مستشار وزير الصحة والصحة للحوكمة والشؤون الفنية، والمهندس ماتيا كامباناتي المدير العام لشركة إيوك الإيطالية بمصر، بحضور المحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول، والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع أن هذه الاتفاق يعد نموذجا على التزام قطاع البترول من خلال استراتيجيته الجديدة للتنمية والمشاركة المجتمعية بدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال التنسيق بين شركات قطاع البترول سواء المملوكة للدولة أو الشركاء العالميين لصناعة البترول تحت مظلة الوزارة من أجل توحيد وتضافر الجهود للمساهمة في تلبية أولويات التنمية المستدامة بما يؤدي لتحقيق أكبر إثر ملموس من تلك المساهمات.