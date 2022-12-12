النجمة الباكستانية سجال علي لـ«الدستور»: تواجدي في المنطقة العربية نجاح كبير

عبرت النجمة الباكستانية الشهيرة سجال علي عن سعادتها الغامرة بالمشاركة في الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة، من خلال عرض فيلمها الجدد «ما علاقة الحب بذلك؟» كفيلم افتتاح الدورة بحضور جماهيري كبير.

الفنانة الباكستانية سجال علي

وأضافت في تصريحات لـ"الدستور" إن شخصية «ميمونة» التي قدمتها بالفيلم كانت صعبة للغاية، وكانت تتطلب تحضيرات كبيرة، خاصة لأنها كانت شخصية غامضة بشكل كبير، ولم تظهر ما في داخلها خلال الجزء الأول من العمل.

وتابعت أنها قدمت في النهاية شخصية الفتاة التي تتمرد على الظروف التي وضعت فيها، وقررت عدم الاستمرار تحت تلك الضغوط التي تقع فيها الفتيات في عدة أماكن حول العالم نتيجة العادات أو التقاليد.

وتابعت أنها سعدت لعرض أعمالها في المنطقة العربية، من خلال التواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أصبحت الدراما التليفزيونية والسينما الباكستانية متواجدة بشكل كبير مؤخرا في المنطقة العربية، وهذا يعتبر نجاح كبير.

وتدور قصة فيلم «ما علاقة الحب بذلك؟» بعد العديد من المواعدات الفاشلة عبر الإنترنت، تعجز زوي عن إيجاد الحب، وتسافر رفقة جارها الباكستاني كاظم لتصوير رحلته بلندن لمقابلة عروسه المحتملة، ولكن سرعان ما تتعلم زوي شيئًا جديدًا عن مفهوم الحب.

يذكر أن سجال علي ممثلة باكستانية ولدت في 17 يناير 1994، في البنجاب، ولكن بعد ذلك انتقلت عائلتها إلى كراتشي، وهناك حصلت على تعليمها المبكر لديها خبرة في تصميم الأزياء وقامت بتصوير إعلانات للعديد من العلامات التجاري، ظهرت في فيلم Khel Khel Mein عام 2021، وفيلم Mom عام 2017 وأصبحت سجال مؤخرا وخلال الأشهر الماضية من أكثر الأسماء المتداولة في الوطن العربية نتيجة قصة الحب الكبيرة التي عاشتها مع زوجها أهاد رضا، ومؤخرا انتشرت بقوة في بطولات الدراما التليفزيونية الباكستانية.