الشعب الجمهوري ينظم يومًا ترفيهيًا لذوي الهمم بقنا

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، يومًا ترفيهًا لذوي الهمم تحت شعار "قادرون باختلاف"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمعاق، تنفيذًا لتوجيهات الأمانة المركزية للحزب، وتحت رعاية النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام الحزب بالمحافظة، وإشراف الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان الأمين المساعد لشئون التنظيم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حمدي شورة عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، والأمين المساعد لشئون التدريب والتثقيف بحزب الشعب الجمهوري بقنا، والمهندس هيثم جاب الله الأمين المساعد لشئون العضوية، وعبدالرحمن أبوزكير الأمين المساعد لشئون الإعلام، وأشرف سعد مختار رئيس مجلس إدارة نادي قنا الرياضي ورئيس لجنة الرياضة بالحزب، والعمدة سعد أحمد عثمان أمين الفلاحين، والدكتور محمد عماد رئيس لجنة الشكاوى والاقتراحات، ومروة عبدالرحيم أمينة المرأة، وأحمد الغزالي أمين الحزب بمركز الوقف.

وصرح النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، بأن الحزب حريص على إقامة الفعاليات المتنوعة التي يشارك فيها ذوي الهمم، تزامنًا مع اليوم العالمي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل دعمهم بجانب زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية إدماجهم في شتى المجالات وتمكينهم من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مثمنًا جهود القيادة السياسية في دعم ذوي الهمم الذين حققوا مكاسب عديدة في ظل الاهتمام الرئاسي والدعم الحكومي المقدم لهم.

وأشار الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان الأمين المساعد لشئون التنظيم بحزب الشعب الجمهوري بقنا، إلى أن اليوم الترفيهي الذي نظمه الحزب شهد مشاركة فعالة من ذوى الهمم الذين يؤكدون دائمًا انهم حقًا قادرون باختلاف، حيث شارك في الحفل عدد من الموهوبين والمبدعين في المجالات المختلفة والذين حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ليثبتوا للعالم أجمع أن الإعاقة ليست عائقًا أمام تحقيق التميز والتفوق، وأن الإرادة والعزيمة والهمة هي السبيل لتحقيق النجاح مهما كانت التحديات، لافتًا إلى أن المجتمع الذي يقدر ابنائه من ذوي الهمم ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة.

وتضمنت فعاليات اليوم الترفيهي الذي أقيم على ضفاف نهر النيل بنادي قنا الرياضي، تقديم العديد من الفقرات التي قدمها ذوي الهمم ونالت إعجاب الحضور، حيث حرصت أمانة حزب الشعب الجمهوري بقنا على إتاحة الفرصة لهم لإبراز مواهبهم أمام المجتمع، وقد بدأ الحفل الذي قدمه الطالب محمد مصطفي "كفيف"، بتلاوة آيات من القرآن الكريم للطالب عصام محمد محمود "كفيف"، وتلا ذلك فقرتي إنشاد ديني للطالبتين فاطمة السيد "كفيفة " ومديحة جاب الله "كفيفة"، وألقي محمد رجب قصيدة شعرية نالت إعجاب الحضور، بالإضافة إلى فقرات أخرى شارك فيها طلاب مدرسة قنا الرسمية لغات بهدف رسم السعادة والبسمة على وجوه ذوى الهمم، ومنها فقرة المونولوج التي قدمتها الطفلة المتميزة بروج مصطفى التي قلدت الفنانة فيروز الشهيرة بمعجزة السينما المصرية، كما قدم الطالب جورج سامح بمدرسة قنا الرسمية لغات والحاصل على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في الغناء الفردي، فقرات غنائية رائعة نالت اعجاب ضيوف الحفل، بإشراف تغريد مصطفى حجاج منسق الأنشطة الطلابية بالمدرسة، واختتم الحفل بفقرات غنائية للفنان خالد مواهب الحاصل على مركز أول في الغناء على مستوى الجمهورية وسبق تكريمه من الأوبرا المصرية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور الذين التفوا حوله لترديد كلمات الأغاني والتي اختتمها بكلمات "الشعب الجمهوري علينا غالى .. ولا عمره هيتنسى" ، وسط تصفيق حاد من الجميع .

حزب الشعب الجمهوري ينظم يوما ترفيهيا لذوي الهمم بقنا (32)

حزب الشعب الجمهوري ينظم يوما ترفيهيا لذوي الهمم بقنا (19)

حزب الشعب الجمهوري ينظم يوما ترفيهيا لذوي الهمم بقنا (18)

حزب الشعب الجمهوري ينظم يوما ترفيهيا لذوي الهمم بقنا (40)

حزب الشعب الجمهوري ينظم يوما ترفيهيا لذوي الهمم بقنا (28)

حزب الشعب الجمهوري ينظم يوما ترفيهيا لذوي الهمم بقنا (27)

حزب الشعب الجمهوري ينظم يوما ترفيهيا لذوي الهمم بقنا (4)