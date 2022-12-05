حزب الشعب الجمهوري يعقد أول اجتماع للجانه الموازية للجان الحوار الوطني

عقد حزب الشعب الجمهوري أمس الأحد، بمقر الأمانة المركزية أول اجتماع للجانه الفرعية الموازية للجان الحوار الوطني.

و كان قد بادر المكتب السياسي لحزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر رئيس الحزب، بإصدار قراراً بتشكيل لجان بالحزب مُوازية للجان الفرعية بالحوار الوطنى وتكليفها بعقد اجتماعات مُكثفة طوال الشهر الجارى تستهدف ترجمة رؤية الحزب وأفكاره في القضايا إلى توصيات ومقترحات في الملفات التي يناقشها الحوار الوطنى.

وجاءت تلك المُبادرة من الحزب، تزامناً مع انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطنى من تشكيل المحاور الرئيسية للحوار وكافة اللجان الفرعية المُنبثقة من تلك المحاور واقتراب البدء الفعلى لجلسات الحوار.

وكان حزب الشعب الجمهوري، قد أعلنمنذ اليوم الأول مشاركته الفاعلة في الحوار الوطني تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي، وتم تجهيز رؤية خاصة بالحزب للحوار، أُعدت من من قبل قيادات الحزب وبمشاركة قواعده الحزبية من خلال جلسات حوارية، وتقديمها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب يوم 9 يونيو.