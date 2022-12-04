الشعب الجمهورى: مخرجات عمل لجان الحزب هى مدخلات عملنا فى الحوار الوطنى

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عضو مجلس الشيوخ، إنه عندما تم تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني وطرحت محاوره، والتى تمثلت في المحاور "الاقتصادية والسياسية والاجتماعية" كان الحزب في صدارة تلك المحاور.

أضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بالمقر الرئيس للحزب بالتجمع الخامس، أنه وقبل بدء انطلاق جلسات الحوار الوطني والمزمع انطلاقها الثلث الأخير لهذا الشهر عمل الشعب الجمهوري على تشكيل لجان موازية للجان الفرعية المنبثقة عن مجلس أمناء الوطني.

وأوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري أنه تم تشكيل ١٩ لجنة فرعية شملت كل المحاور التي أعلن عنها مجلس أمناء الحوار الوطني، بجانب الانتهاء من تشكيل مقررين ومقررين مساعدين لتلك اللجان، لافتا إلى أنه بمجرد أن تنتهي تلك اللجان من مخرجاتها، ستكون هذه المخرجات هى مدخلات عملنا في جلسات الحوار الوطني.

وتابع: "لدينا استراتيجية لا نحيد عنها ونؤمن بالحلول القابلة للتطبيق لا الحلول النظرية التي تملأ الكتب والأبحاث، مؤكدا أن المخرجات التى ستنتج عن عمل اللجان الفرعية للحزب ستكون مخرجات تفصيلية تتضمن رؤية أكثر تعمقا في تفاصيل القضايا والواقع الذي نعيشه، وتضع أصابع اليد على نقاط المشاكل التى تعانى منها ثم الحلول ثم طرق التنفيذ والتطبيق.