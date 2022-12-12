الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«العربية لإدارة الأصول» تقرر التفاوض مع تحالف بشأن تطوير أرض زفتى

بورصة
بورصة

قرر مجلس إدارة شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، التفاوض مع تحالف شركات فانتدج للتنمية العمرانية- أنيكس للاستثمارات الاماراتية- الثغلا للتجارة، بشأن العرض المقدم منهم لتطوير أرض الشركة في زفتى.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الإثنين، إن التفاوض مع مقدم العرض بهدف تعديل بعض الشروط قبل اتخاذ قرارًا بشأن العرض المقدم من التحالف للمشاركة في تطوير أرض الشركة بمدينة زفتى في محافظة الغربية.

وكانت العربية لإدارة وتطوير الأصول، تلقت عرضاً من شركة فانتدج للتنمية العمرانية وانيكس للاستثمارات الإماراتية وشركة الثغر للتجارة والإنشاءات، للحصول على حق تطوير أرض الشركة بمدينة زفتى محافظة الغربية.

والعرض بنظام المشاركة في عوائد المشروعات طبقاً للمخطط الذي تقدم به التحالف إذ سيكون مشروع متعدد الاستخدامات (سكني - تجاري - إداري - سياحي - طبي - ترفيهي).

وبحسب البيان، تضمن العرض أن النسبة البنائية 60% من مساحة الأرض التي تقدر تقريباً بـ60 ألف متر مربع، وأن الاشتراطات البنائية كحد أدنى أرضي وأربع أدوار متكررة.

وجاء في العرض حصول الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول على نسبة 36% من القيمة البيعية الكلية للمشروع طبقاً للتراخيص، ويتم ذلك بشكل دوري وفوري على مرحلتين بحد أقصى 4 سنوات لكل مرحلة من تاريخ تسلم التراخيص طول مدة تنفيذ الشروع وطبقاً للمتحصلات الفعلية عن المبيعات.

ويتحمل التحالف مصروفات التراخيص وتكون صمن تكلفة المشروع، بينما تقع أي مصروفات سيادية مستحقة على الأرض أو خاصة بالنشاط أو استحقاقات تغيير النشاط على عاتق الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، على أن يتم خصمها من نصيب إيرادات العربية لإدارة الأصول من المتحصلات الفعلية من المبيعات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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