الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 في مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

وقعت مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز البلينا بسبب خلافات الجوار، أسفرت عن إصابة 6 مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج، تم الفصل بين طرفى المشاجرة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بالمنطقة وتحرر المحضر اللازم.

البداية بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء أحمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز البلينا ووجود مصابين وتمت السيطرة عليه وضبط المشاركين فيها.

كشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة المركز، وتبين أنها بين طرفين يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفى المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كلا منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

مشاجرة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش الخدمات الأمنية النيابة العامة مدير امن سوهاج

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وائل لطفي

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