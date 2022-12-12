أخبار فاتتك.. وزير خارجية مقدونيا يزور متحف الحضارة والإسماعيلي يواجه فيوتشر

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية، ترصد “الدستور” أبرزها في نشرة “أخبار فاتتك”.

المتحف القومي للحضارة يستقبل وزير خارجية مقدونيا

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بويار عثمانى ( Bujar Osmani ) وزير خارجية جمهورية شمال مقدونيا، والوفد المرافق له، وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، وفيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

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حالة الطقس اليوم الإثنين

يقدم موقع «الدستور» حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 2022/12/12 وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية والذي يرغب قطاع عريض من المواطنين في متابعتها للتأقلم مع طبيعة الجو خاصة في ظل الأجواء الخريفية التي يشعر بها المواطنين في كافة محافظات الجمهورية خلال شهر ديسمبر الجاري الذي يعتبر نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء.



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فيوتشر يواجه الإسماعيلي في الدوري



يحل فيوتشر ضيفًا على الإسماعيلي في الخامسة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث للدوري الممتاز.

الإسماعيلي يحتل المركز السادس عشر بر صيد نقطتين من التعادل مع فاركو وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام الأهلي وغزل المحلة وسموحة وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف، مما أدى لرحيل مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو وتعيين أيمن الجمل مديرًا فنيًا بشكل مؤقت، ويسعى الجمل لقيادة الفريق لتحقيق فوزه الأول هذ الموسم.

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اجتماع وزراء الاتحاد الأوربي

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الإثنين، لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا والاحتجاجات المستمرة في إيران.

واندلعت حركة الاحتجاج في جميع أنحاء إيران بعد وفاة المرأة الإيرانية-الكردية، مهسا أميني، في حجز للشرطة في سبتمبر الماضي، بعد اعتقالها بدعوى انتهاك قواعد اللباس الإسلامي

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ضبط عاطل بحوزته هيروين

قرر المستشار أحمد ماجدى مدير نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، أمانة سر محمد الشرقاوي، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في الموعد القانوني، وذلك على خلفية ضبطه وبحوزته أسطوانة لمخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي.

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