الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك.. وزير خارجية مقدونيا يزور متحف الحضارة والإسماعيلي يواجه فيوتشر

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية، ترصد “الدستور” أبرزها في نشرة “أخبار فاتتك”.

المتحف القومي للحضارة يستقبل وزير خارجية مقدونيا

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بويار عثمانى ( Bujar Osmani )  وزير خارجية جمهورية شمال مقدونيا، والوفد المرافق له، وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، وفيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4254423

المتحف القومى للحضارة - إكتشف الآثار المصرية - وزارة السياحة والآثار

حالة الطقس اليوم الإثنين 
يقدم موقع «الدستور» حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 2022/12/12 وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية والذي يرغب قطاع عريض من المواطنين في متابعتها للتأقلم مع طبيعة الجو خاصة في ظل الأجواء الخريفية التي يشعر بها المواطنين في كافة محافظات الجمهورية خلال شهر ديسمبر الجاري الذي يعتبر نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء.


لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4254323

رياح وشبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الاثنين 5 ديسمبر - الأسبوع

فيوتشر يواجه الإسماعيلي في الدوري


يحل فيوتشر ضيفًا على الإسماعيلي في الخامسة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث للدوري الممتاز.

الإسماعيلي يحتل المركز السادس عشر بر صيد نقطتين من التعادل مع فاركو وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام الأهلي وغزل المحلة وسموحة وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف، مما أدى لرحيل مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو وتعيين أيمن الجمل مديرًا فنيًا بشكل مؤقت، ويسعى الجمل لقيادة الفريق لتحقيق فوزه الأول هذ الموسم.
لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4254496

صدمة تهدد الإسماعيلي في رأس السنة بسبب 36 مليون جنيه

اجتماع وزراء الاتحاد الأوربي 

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الإثنين، لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا والاحتجاجات المستمرة في إيران.

واندلعت حركة الاحتجاج في جميع أنحاء إيران بعد وفاة المرأة الإيرانية-الكردية، مهسا أميني، في حجز للشرطة في سبتمبر الماضي، بعد اعتقالها بدعوى انتهاك قواعد اللباس الإسلامي

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4254510

المفوضية الأوروبية تقترح "إصلاحات" داخل منطقة شنغن تشمل حرية الحركة وطلبات اللجوء - مهاجر نيوز

ضبط عاطل بحوزته هيروين
قرر المستشار أحمد ماجدى مدير نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، أمانة سر محمد الشرقاوي، حبس عاطل 4  أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في الموعد القانوني، وذلك على خلفية ضبطه وبحوزته أسطوانة لمخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4254475

ضبط عاطل وبحوزته كمية من الهيروين و«فرد خرطوش» بكفر الشيخ - بوابة الأهرام
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد أرصاد الجوية أخبار فاتتك أخبار رياضية الأرصاد الجوية

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