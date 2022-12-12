حبس عاطل 4 أيام بحوزته إسطوانة هيروين فى البحيرة

قرر المستشار أحمد ماجدى مدير نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، أمانة سر محمد الشرقاوي، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في الموعد القانوني، وذلك على خلفية ضبطه وبحوزتة اسطوانة لمخدر الهيروين وهاتف محمول و مبلغ مالي.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من ضبط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بورود معلومات تفيد بقيام عاطل مقيم بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة مركز شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب استئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة إيتاى البارود من ضبط المتهم "م م ع " مقيم إيتاي البارود بحوزته ١ اسطوانة لمخدر الهيروين وهاتف محمول و مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحوزته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة بمركز شرطة إيتاى البارود تم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له فى الموعد القانوني.