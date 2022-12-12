فيوتشر يسعى للفوز على الإسماعيلى واستعادة المركز الثانى فى جدول الدورى

يحل فيوتشر ضيفًا على الإسماعيلي في الخامسة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث للدوري الممتاز.

الإسماعيلي يحتل المركز السادس عشر بر صيد نقطتين من التعادل مع فاركو وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام الأهلي وغزل المحلة وسموحة وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف، مما أدى لرحيل مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو وتعيين أيمن الجمل مديرًا فنيًا بشكل مؤقت، ويسعى الجمل لقيادة الفريق لتحقيق فوزه الأول هذ الموسم.

أيمن الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، اختار في قائمة المباراة: «أحمد عادل عبد المنعم، ومحمد كوكو، وعصام صبحي، وباهر المحمدي، ومحمد هاشم، ومحمد نصر، ومحمد دسوقي، وأحمد محسن، وعمر طارق الوحش، وعماد حمدي، ومحمد مخلوف، ومحمد حسن، ومحمد بن خماسة، ومحمد بيومي، ومحمود الشبراوي، وأحمد مدبولي، وعبد الرحمن مجدي، ومحمد الشامي، وياو أنور، و باسم مرسي، وخالد النبريصي، وفراس شواط».

وشهدت القائمة عودة أحمد مدبولي، ومحمد حسن، ومحمود الشبراوي، بينما يغيب صالح جمعة بسبب الإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات، وكريم عرفات، ومحمد فوزي، وحازم مرسي.

على الجانب الأخر، يحتل فيوتشر بقيادة على ماهر المركز الثالث برصيد 13 نقطة من الفوز على حرس الحدود وأسوان والداخلية والاتحاد السكندري والتعادل مع المقاولون، وسجل الفريق ستة أهداف ودخل مرماه هدفًا واحدًا، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 16 والصعود للمركز الثاني قبل مواجهة الأهلي المهمة يوم الجمعة المقبل.

علي ماهر حذر لاعبيه من انتفاضة الإسماعيلي في ظل وجود مدير فني جديد وطالبهم بأداء المباراة بقوة، وعدم التنازل عن حصد النقاط الثلاث للمنافسة بقوة على صدارة الدوري.

يدير المباراة الحكم صبحي العمراوي، ويساعده شريف محمد عبد الله، ومحمد عزازي، ومعهم صبري إبراهيم حكمًا رابعًا، ومحمود دسوقي حكم فيديو، وسمير جمال مساعد حكم فيديو.