حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 2022/12/12 فى مصر

يقدم موقع «الدستور» حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 2022/12/12 وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية والذي يرغب قطاع عريض من المواطنين في متابعتها للتأقلم مع طبيعة الجو خاصة في ظل الأجواء الخريفية التي يشعر بها المواطنين في كافة محافظات الجمهورية خلال شهر ديسمبر الجاري الذي يعتبر نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء.

حالة الطقس اليوم الإثنين

أكد خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس الخريفي المائل للبرودة خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الأولى في القاهرة والمحافظات المجاورة؛ وذلك بفعل الاضطرابات التي تحدث في المناخ بفعل اقتراب شهور فصل الشتاء 2023

وأكد خبراء مركز التنبؤات بالهيئة وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق السريعة المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأوضحت الصور التي يتم إلتقاطها من خلال الأقمار الصناعية، أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية، وأن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

النشرة التفصيلية لدرجات الحرارة اليوم الإثنين

وفقًا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 2022/12/12 كما يلي:

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 25 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 24 والصغرى 10 درجة مئوية.

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