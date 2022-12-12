الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون حرب أوكرانيا واحتجاجات إيران

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الإثنين، لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا والاحتجاجات المستمرة في إيران. 

واندلعت حركة الاحتجاج في جميع أنحاء إيران بعد وفاة المرأة الإيرانية-الكردية، مهسا أميني، في حجز للشرطة في سبتمبر الماضي، بعد اعتقالها بدعوى انتهاك قواعد اللباس الإسلامي.
وستتناول المحادثات إعدام محسن شكاري، الذي يعتبر أول إعدام رسمي معروف تنفذه الدولة الإيرانية على صلة بالاحتجاجات.
ومن المتوقع أن يعطي وزراء الخارجية الضوء الأخضر لفرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، كما أنه من المتوقع أن تكون العقوبات الجديدة على روسيا لغزو أوكرانيا معدة أيضا.
ومع ذلك، قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية، إن المناقشات مساء الجمعة الماضي إنتهت دون التوصل إلى اتفاق، لأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحليل الإجراءات العقابية الجديدة. وستستأنف المحادثات اليوم.
وسيجري مناقشة السياسات الأوسع للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، بما في ذلك مهمة التدريب العسكري التي يجريها التكتل للقوات المسلحة الأوكرانية.
كما سيبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الهجوم الروسي على شبكة الطاقة الأوكرانية. وسينضم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إلى المحادثات عبر رابط فيديو.

طهران شوارع طهران السلطات الإيرانية مهسا أميني بروكسل الغزو الروسي لأوكرانيا

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وائل لطفي

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