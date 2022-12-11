الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المتحف القومي للحضارة المصرية يستضيف وزير خارجية شمال مقدونيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بويار عثمانى ( Bujar Osmani )  وزير خارجية جمهورية شمال مقدونيا، والوفد المرافق له، وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، وفيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

 

وقد رحب الدكتور أحمد غنيم بالوزير، وقدم له الهدايا التذكارية، ثم أصطحب الوزير والوفد المرافق له في جولة تفقدية للتعرف على المتحف وتاريخ إنشائه ودوره في الحفاظ على التراث المصري باعتباره تراث إنساني لا يخص مصر فقط وإنما العالم أجمع.

 

كما أشار إلى ما يقوم به المتحف من أنشطة تعليمية وفعاليات ثقافية وترفيهية لرفع الوعي الأثري والسياحي والثقافي لدى جميع أفراد المجتمع من خلال الأنشطة التراثية والفعاليات والمعارض الفنية المختلفة في إطار كونه مؤسسة ثقافية تعليمية وحضارية، وكذلك شرح لأسلوب العرض المتحفي والذي تم تنفيذه باستخدام أحدث التقنيات فى العالم.

 

ثم قام محمد مختار كبير الأثريين بالمتحف، بمرافقة الوزير والوفد المرافق له، في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة والتي شملت قاعة العرض المركزي، والمومياوات الملكية، والنسيج المصري، مع تقديم شرح لأبرز المقتنيات الأثرية التى تعرضها تلك القاعات وتسلسل التاريخ المصري لمراحل حضارة عظيمة أشاد بها كل الزائرين.

 

وفي نهاية الزيارة حرص الوزير بويار عثمانى، على كتابة كلمة في دفتر الزيارات الخاص بالمتحف، عبّر خلالها عن بالغ سعادته وامتنانه لإدارة المتحف على حسن الاستقبال، وكذلك تقديره لمصر لإهدائها هذا الصرح العظيم الذي يظهر روعة الحضارة المصرية القديمة، للعالم.

 

يشار إلى أنه تم افتتاح المتحف في إبريل 2021، والذي تزامن مع الحدث الاستثنائي الذي نظمته وزارة السياحة والآثار لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية في موكب مهيب شهده العالم بأسره، بتشريف فخامة رئيس الجمهورية.

 

يُعد المتحف الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، إذ يعتبر مجمعاً حضارياً عالمياً متكاملاً يتيح لزائريه فرصة للإبحار في رحلة عبر التاريخ للتعرف على الحضارات المصرية المتعاقبة من خلال 1600 قطعة معروضة بقاعته المركزية، لإلقاء الضوء على التراث المادي واللامادي لمصر، كما تم تجهيز القاعة بشاشات عرض رقمية لتعزيز تفاعل الجمهور مع المُقتنيات وتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات حول القطع المعروضة.


ويضم المتحف أيضا قاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري والذي تم افتتاحها في إبريل 2022 بالتزامن مع الذكري الأولى لافتتاح المتحف.

المتحف القومي للحضارة المصرية جمهورية شمال مقدونيا المتحف الوعى الاثرى مؤسسة ثقافية العرض المتحفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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