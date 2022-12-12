الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مصنعين دون ترخيص والتحفظ على 24.500 طن مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى بالبحيرة

المضبوطات
المضبوطات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة بالاشتراك مع ضباط مباحث التموين برئاسة العقيد حسام البدرى رئيس مباحث التموين بالبحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

 

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط مصنع أعلاف يعمل دون ترخيص وبدون سجل صناعى وتم التحفظ على 23 طن اعلاف وزرة مجروشة.

 

وتم ضبط مصنع علف آخر يعمل دون ترخيص وتم التحفظ على عدد طن ونصف من مستلزمات انتاج ومنتج نهائي.

 

تم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

كذلك قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالإشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف  مفتاح عبد اللطيف مديرعام التجارة الداخلية بحملة مكبرة ناحية مركز كفر، في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

 

وأسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد حسام البدرى رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط مصنع حلاوة طحينية بير سلم دون ترخيص يقوم بتجميع بواقي ومخلفات الحلاوة الطحينية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى في أحد الأماكن المفتوحة الملحقة باحدي حظائر المواشي والمعرضه للقوارض والحشرات والأتربة وإعاده تعبئتها في عبوات أخرى وطرحا بالأسواق لجمهور المتسهليكن وتم التحفظ على 5 طن حلاوة طحينية داخل 50 برميل "مخلفات حلاوه طحينية" 650 كيلو حلاوة طحينية داخل براميل وحلل معدة للتعبئة, 200 كيلو عسل اسود يستخدم في التصنيع،  300 كيلو شراب جلوكوز،  14000 عبوة مستلزمات انتاج. 

التجارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة العرض على النيابة العامة السلع مجهولة المصدر حملة تموينية مكبرة ضبط مصنع ضباط مباحث التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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