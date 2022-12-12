الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رونالدو: جوارديولا كان قريبا من تدريب منتخب البرازيل.. وأرشح دينيز للمهمة

جوارديولا
جوارديولا

كشف الظاهرة البرازيلي رونالدو، عن دخول اتحاد كرة القدم في بلاده في مفاوضات مع بيب جوارديولا لتولي تدريب منتخب السامبا، قبل أن يجدد المدرب الإسباني عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويخطط منتخب البرازيل للمستقبل بعد رحيل تيتي عن منصب المدير الفني، عقب الخروج من دور الثمانية لمونديال قطر بالهزيمة أمام كرواتيا بركلات الجزاء الترجيحية أمس الأول الجمعة.

وأكد رونالدو المهاجم الأسطوري للمنتخب البرازيلي، أن اتحاد كرة القدم في بلاده أجرى محادثات مع جوارديولا المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ، قبل أن يجدد الأخير عقده مع مانشستر سيتي حتى 2025.

وقال رونالدو عبر قناته على منصة "يوتيوب" اليوم الأحد: "كان هناك اهتمام بجوارديولا، تم مناقشة الأمر مع الجهاز المعاون لجوارديولا، لكنه فضل تمديد عقده مع سيتي".

وأضاف: "ربما كان من الصعب على الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن يتوصل لاتفاق، إنه المدرب الأعلى أجرًا في العالم".

ويرى رونالدو، أنه يتحتم على اتحاد الكرة البرازيلي الآن أن يحول أنظاره إلى "جوارديولا البرازيلي" فرناندو دينيز، مدرب فلومينينسي.

وتابع رونالدو: "ربما يكون دينيز عنصر جذب للمنتخب البرازيلي الوطني، إنه رجل يلعب بطريقة جيدة، ويقدم عرضًا".

وختم بالقول: "إنه قرار مهم للغاية للدورة التالية، كلما أسرعت في تقديم الأسم الجديد وبدأت العمل بفلسفة المدرب، سيكون الأمر أفضل، وسنرى، أنا فضولي، أعتقد أن الأسماء الكبيرة قادمة إلى هنا".

رونالدو بيب جوارديولا كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022

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