الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيلينجهام عن مباراة إنجلترا وفرنسا: المنتخب الأفضل خسر.. وسيأتي وقتنا

بيلينجهام
بيلينجهام

نشر جود بيلينجهام متوسط ميدان منتخب إنجلترا، رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد توديع بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وودع منتخب إنجلترا بطولة كأس العالم 2022 بقطر من دور ربع النهائي، بالخسارة أمام فرنسا بهدفين دون مقابل.

ويرى بيلينجهام بأن منتخب بلاده كان الأفضل في مباراة الأمس أمام “الديوك”.

ويُعد بيلينجهام أحد أفضل المواهب في خط الوسط على مستوى الملعب، ويُعد مطمعًا لكبار الفرق الأوروبية على رأسها ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ونشر بيلينجهام تغريدة عبر حسابه على موقع “ تويتر” جاء فيها:"سيكون هذا مؤلمًا لفترة طويلة جدًا. الفريق الأفضل في تلك الليلة يخرج ، هذه هي كرة القدم في بعض الأحيان".

وأضاف:" بغض النظر ، أنا فخور جدًا بالجهود والقتال والأداء من زملائي في الفريق على مدار البطولة بأكملها".

وأردف:"شكرًا أيضًا للجماهير على الحب والدعم خلال الأسابيع القليلة الماضية ، ابقوا معنا حتى في هذه اللحظة،  حيث نستخدم هذه التجربة لمواصلة النمو كفريق للبطولات المستقبلية. حافظوا على الإيمان ، سيأتي وقتنا".

موعد مباراة فرنسا المقبلة فى كأس العالم 2022

وضرب منتخب فرنسا موعدًا ناريًا مع منتخب المغرب، في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا نظيره المغربي، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور نصف النهائي من مونديال 2022 في قطر.

موعد نهائى مونديال قطر 2022 

يحتضن ملعب لوسيل فى الخامسة مساء الأحد القادم بتوقيت القاهرة  18ـ12ـ2022، المباراة النهائية لمونديال قطر، والتى تجمع الفائز من مواجهة "فرنسا والمغرب" مع الفائز بمواجهة "البرازيل وكرواتيا".

فيما يحتضن ملعب خليفه الدولي فى الخامسة من مساء السبت القادم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى المونديال، ويخوض هذه المباراة الخاسر من مباراتى فرنسا والمغرب، الارجنتين وكرواتيا.

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