الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط شخصين بحوزتهما 105 كيلوجرام من المواد المخدرة في دمياط

متهم
متهم

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط من ضبط شخصين بمركز كفر سعد وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وزنت 105 كيلو جرام و كمية من مخدر  الحشيش وزنت 15 كيلو جرام و كمية من مخدر الهيروين و بندقية خرطوش و طبنجة  وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي وهاتفي محمول وسيارة ملاكي ودراجة نارية “بدون لوحات”.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية متخذان من دائرة مركز شرطة كفر سعد مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 105 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش و طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي وهاتفي محمول وسيارة ملاكي ودراجة نارية "بدون لوحات").

واصلت الأجهزة المختصة جهودها لإزالة مكامير الفحم المخالفة للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فى هذا الشأن.

حيث أسفرت الحملة المُنفذة لليوم الثالث على التوالي بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ و إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة والإدارة الزراعية بكفر البطيخ، عن إزالة عدد 2 مكمورة بلدية مخالفة بالبساتين والرياض على مساحة 150م للمكمورة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات ويجري المرور على المكامير المطورة للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية وتشغيل وحدات المعالجة لديهم حيث تابع اللواء مدير أمن دمياط.

محافظ دمياط دمياط القبض مخدرات أحداث دمياط

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ضبط شخصين بحوزتهما 105 كيلوجرام من المواد المخدرة في دمياط

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